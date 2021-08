[아시아경제 박지환 기자] 5일 SM C&C SM C&C 048550 | 코스닥 증권정보 현재가 6,220 전일대비 220 등락률 +3.67% 거래량 46,254,362 전일가 6,000 2021.08.05 11:14 장중(20분지연) 관련기사 줄잇는 M&A, 시장엔 약일까 독일까“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[특징주]키이스트, SM M&A로 몰리는 자금…미디어·플랫폼 시너지로 성장 기대 close 주가가 강세다.

이날 SM C&C는 오전 10시 56분 기준 전날보다 3.83%(220원) 상승한 6230원을 기록하고 있다. SM C&C 주가는 4거래일 연속 상승세를 타고 있다. 최근 3일간 주가 상승률만 보면 55%를 넘는다.

이번 주가 상승은 SM엔터테인먼트의 지분 인수 전에 카카오엔터테인먼트, CJ, 하이브 등이 참여한 것으로 알려진 것이 영향을 준 것으로 보인다. 매각 대상은 SM엔터테인먼트의 최대주주 이수만 총괄 프로듀서가 보유한 지분 18.73%이다.

SM C&C는 영화, TV프로그램 등 영상콘텐츠 제작 및 배급 등을 주요 사업으로 하고 있다.

