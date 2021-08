웰스, 프리미엄 전자동 ‘유라 커피머신’ 출시…라인업 확대

웰스 전문서비스 결합해 위생성 강화

[아시아경제 김희윤 기자] 교원 웰스는 프리미엄 전자동 커피머신 ‘웰스 유라(Jura) 커피머신’을 선보인다고 5일 밝혔다.

이번 신제품은 독일 최고 권위의 소비자 기관 '슈티프통 바렌테스트' 전자동 커피머신 부문 5년 연속 1위를 차지한 스위스 프리미엄 커피머신 브랜드 유라 제품이다.

웰스 유라 커피머신은 ▲2배 빠른 원두 분쇄 속도로 본연의 향을 살려주는 '아로마 G3 그라인더' ▲최대 16g 원두 투입으로 진한 에스프레소 투 샷을 한 번에 추출할 수 있는 '브루잉 챔버' ▲원두가루 전체에 물을 고르게 분사하는 'P.E.P 안개 분사 추출' 등을 사용해 원두 고유의 맛과 향을 전한다.

업계 최장 기간인 5년 품질 보증 서비스와 함께 강화한 위생관리 기능이 이 제품의 특징이다. 기존 커피머신과 달리 정수기 또는 정수 필터 시스템과 연결한 자동 급수 방식으로 수동 급수 시 발생할 수 있는 오염을 원천 차단했다. 또 기기 렌탈 시 6개월 마다 웰스 매니저의 전문 관리 서비스를 제공해 편의성을 높였다.

웰스 유라 커피머신은 5년 약정 기준 월 6만5900원에 렌탈 가능하다. 6개월 단위 정기 점검 서비스와 자동 내부 세척 시 사용하는 알약 50개가 제공된다. 일시불 가격은 300만원이다. 신제품 출시를 기념해 이달 말까지 1년간 무상 멤버십 서비스와 원두를 함께 제공한다.

웰스 관계자는 "가정에서도 커피 전문점의 맛을 구현할 수 있는 프리미엄 홈카페 기기에 대한 관심이 날로 높아지고 있다"며 "웰스는 보다 강화된 위생성과 편의를 바탕으로 이용자의 취향에 따라 선택할 수 있는 프리미엄 홈카페 시장에서 인지도를 높여 나가겠다"고 말했다.

