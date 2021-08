중기중앙회, 공제사업·자산운용 총괄 전무이사 공개 모집

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 중기중앙회 공제전무이사를 공개 모집한다고 5일 밝혔다.

공제전무이사는 중앙회가 공제부문의 전문성과 책임경영 강화를 위해 신설한 직위다. 공제사업단장의 직책을 맡아 노란우산(소기업소상공인공제), 중소기업공제기금 등의 공제사업과 자산운용을 총괄·관리하는 역할을 수행한다.

지원자격은 공제사업과 제도에 대한 전문지식과 경험을 갖춘 자로서 ▲경제·산업 분야 고위공직자로 근무했거나 금융기관 등에서 임원급 이상으로 재직한 경력 ▲청렴성과 도덕성 등 건전한 윤리의식 ▲공직유관단체 운영에 대한 이해능력을 갖춰야 한다. 중소기업협동조합법 제51조에 따른 임원결격사유가 없으면 누구나 지원할 수 있다.

오는 19일까지 지원서와 자기소개서, 경력기술서 및 직무수행계획서 등을 중앙회 홈페이지를 통해 접수하거나 등기우편으로 제출하면 된다.

지원자는 서류·면접심사를 거쳐 최종 임용될 예정이며, 임기는 임용일로부터 3년으로 성과에 따라 연장도 가능하다. 세부사항은 중기중앙회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

