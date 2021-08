文대통령 "한미연합훈련, 여러가지 고려해 신중하게 협의하라"

서욱 국방부 장관 보고 받고 신중한 협의 당부…"코로나 상황 등 현실적 여건 감안"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 4일 서욱 국방부 장관으로부터 한미 연합훈련과 관련한 보고를 받고 "여러 가지를 고려해서 신중하게 협의하라"고 말했다.

청와대 관계자는 "한미 연합군사훈련은 오늘 논의 주제는 아니었으나, 서욱 장관은 현재의 코로나 상황 등 현실적 여건을 감안하여 방역당국, 미국 측과 협의 중에 있다고 보고했다"고 설명했다.

청와대는 문 대통령이 폭염에 대한 훈련 매뉴얼을 강조한 것과 관련해 "후반기 한미 연합지휘소훈련은 컴퓨터 시뮬레이션을 활용한 지휘소훈련으로, 필요 시 한·미군 매뉴얼에 따라 운용될 것"이라고 말했다.

청와대 관계자는 문 대통령이 이날 군 지휘관 보고를 받은 배경과 관련해 "공군 성폭력 피해자 사망 사건, 청해부대 34진의 코로나19 감염 등이 발생했고, 코로나19와 폭염 상황에서 군 장병의 안전이 각별히 요구되는 상황인 만큼 관련한 국방 현안을 점검하고 당부하기 위해 마련한 일정"이라고 설명했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr