풀무원건강생활, '내몸밸런스' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 풀무원건강생활은 건강 균형을 맞춰주는 건강기능식품 ‘내몸밸런스’를 출시한다고 4일 밝혔다.

‘내몸밸런스’는 비타민 B6와 난소화성말토덱스트린을 주원료로 함유하여 하루 1포로 간편하게 마시면서 몸 속 건강 균형을 챙길 수 있는 건강기능식품이다.

비타민B6는 단백질 및 아미노산 합성에 필요하다고 알려진 영양소로 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는 데에도 도움을 줄 수 있다. 호모시스테인은 단백질 성분인 메티오닌이 시스테인으로 대사 될 때 중간 단계에 생성되는 활성형 성분으로 육류나 기름진 음식 섭취, 인스턴트식품, 흡연, 커피, 술을 즐길 경우 혈액 내 호모시스테인의 수치가 높아질 수 있다. 따라서 혈액 내 호모시스테인의 수치를 정상으로 유지해 건강을 관리해야 한다.

또한 배변활동에 도움을 주는 것으로 알려진 난소화성말토덱스트린도 함유돼 가벼운 장 환경을 만드는 데 도움을 받을 수 있다. 여기에 ‘특허받은 풀무원 김치유래유산균PMO 08 (락티플란티바실러스 플란타룸 PMO 08)’ 유산균으로 발효한 오디 발효액 등 총 4종의 식물 발효액(56가지 원료)과 홍경천추출물, L-트립토판 등이 부원료로 함유됐다.

‘내몸밸런스’는 1일 1회, 1회 1포(80ml) 씩 간편히 마시면 된다. 가격은 1개월분 기준 13만5000원이다.

