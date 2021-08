싸이월드 '추억 찾기' 인파 몰려…11시간 만에 400만명 접속

[아시아경제 구은모 기자] 추억의 커뮤니티 싸이월드의 재오픈 소식에 인파가 몰렸다. 서비스 개시 직후에는 트래픽이 몰리며 접속이 지연되는 현상도 나타났다.

4일 싸이월드 운영사 싸이월드제트에 따르면 2일 오후 4시20분 ID 찾기 및 사진 보기 서비스를 개시한 이후 11시간 만인 3일 새벽 3시20분 기준 누적 접속자(중복 제외)가 400만명을 넘어섰다. 회사 관계자는 "초당 접속자가 최고 1700명까지 이르렀다가 이후 초당 100~300명선을 유지하고 있다"고 말했다.

현재 싸이월드에 접속해 실명 인증을 거치면 과거에 남긴 도토리·BGM·게시물·동영상·사진의 개수와 이전에 올렸던 사진 한 장과 날짜를 보여준다. 단, 2015년 1월 1일 이후 싸이월드에 1회 이상 방문한 회원(1800만명)이 우선 대상이다.

접속자 400만명 중에 아이디를 찾고 실명 인증에 성공한 방문자는 약 218만명, 성공하지 못한 사람은 약 182만명이다. 관계자는 "2015년 1월 1일 이전 방문 회원 수는 1400만명"이라며 "이들에 대한 서비스를 이번 서비스 추이를 보며 결정할 예정"이라고 말했다.

싸이월드는 서비스 재개를 앞두고 사진 180억장, 동영상 1억6000만개 등을 복원했다. 애초 싸이월드는 지난달 5일 로그인 및 사진 등 확인 서비스를 하려고 했으나 해외 해킹 공격 대비를 위해 한 달 미뤘다.

경영난에 몰린 싸이월드의 운영권을 올 초 인수한 싸이월드제트는 서비스 재개를 추진해왔지만 개발이 지연되면서 일정이 점점 늦춰지고 있다.

회사 측은 앞으로 2주 동안 자동 ID 찾기 및 로그인 서비스를 점검하면서 베타 서비스 및 본 서비스 일정을 확정할 계획이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr