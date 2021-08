G마켓·옥션, 4일 '아이허브' 라방…최대 50% 할인

4일 오후 8시 온에어, 유산균·영양제 특가 판매

[아시아경제 김유리 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션은 4일 오후 8시부터 '아이허브' 라이브 방송을 진행한다고 밝혔다. 한 시간 동안 인기 건강식품 8종을 최대 50% 할인가에 판매하고 전 제품을 무료배송으로 선보인다.

이번 방송은 예능형 라이브커머스 '장사의 신동'의 스핀오프 프로그램인 '신의 손' 방송으로, 진행은 쇼호스트 이준호, 이솔이 맡는다.

방송 대표 제품으로 어린이 유산균 '바이오가이아 프로덱티스 베이비드롭'(10㎖×2개)을 비롯해 캘리포니아 골드 뉴트리선의 '락토비프 프로바이오틱스', '실리마린 컴플렉스 밀크씨슬', '비타민 D3', '콜라겐업 히알루론산 비타민C 파우더'가 있다. '자로우 포뮬라 펨도필러스', '나트롤 비오틴'도 할인 판매한다.

라이브 방송 중 '바이오가이아 프로덱티스 베이비드롭'은 한정 수량으로 추가 할인이 들어간다. 방송이 진행되는 오후 8시부터 한 시간 동안만 정상가 대비 48% 할인된 3만6665원에 판매한다. 준비한 수량은 G마켓과 옥션에서 각각 500개에 한정한다.

사은품 혜택도 있다. 방송 중 실시간 이벤트에 참여한 시청자 중 G마켓과 옥션에서 각각 20명을 추첨해 아이허브 인기 제품을 정품으로 증정한다. 4일 자정까지 라이브 방송 상품을 구매하는 고객 중 1000명을 추첨해 '스타벅스 쿠폰(Tall)'을 제공한다.

자세한 내용은 G마켓 또는 옥션에서 '장사의신동_신의손 아이허브편' 이미지를 클릭하면 확인 가능하다.

최진영 이베이코리아 스마일그로스팀 매니저는 "건강에 대한 관심이 어느 때보다 높은 때인 만큼 아이허브와 손잡고 인기 제품을 파격적인 특가에 선보이게 됐다"며 "라이브방송으로 고객과 실시간 피드백을 주고받으며 건강식품에 대한 다양한 정보를 재미있게 전달할 수 있어 이번 방송 역시 좋은 반응이 예상된다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr