[아시아경제 온라인이슈팀] 미스 유니버스 코리아 조세휘가 완벽한 미모를 과시하며 근황을 전했다.

조세휘는 최근 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 연한 보라색의 밀착된 니트 차림으로 셀카를 찍고 있는 모습이다.

화장기 적은 얼굴로 청순한 매력을 뽐내고 있는 모습에 네티즌들은 "잘 어울려요" "변함없이 블링블링"이라며 찬사를 보냈다.

조세휘는 지난 2016년 미스 유니버스 코리아 대상을 거머쥔 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr