'NHN 두레이' 독립 법인으로 출범

[아시아경제 부애리 기자] NHN이 협업툴 'NHN Dooray!(두레이)'가 서비스형소프트웨어(SaaS) 전문 기업으로 공식 출범했다고 3일 밝혔다.

지난 1일 독립 법인으로 출범한 NHN두레이는 백창열 대표가 맡는다.

10만명이 이용 중인 NHN두레이는 업무환경 조성, 스마트오피스 구축에 주력하고 있다.

HDC현대산업개발, NS홈쇼핑, KB금융그룹 등 다양한 산업군의 고객사를 확보 중이며 전자결재 기능 추가, 포털 홈·게시판 서비스 등으로 기업과 조직을 위해 기능 고도화를 진행했다.

NHN두레이는 연내 협업 비즈니스 도구로의 진화를 위해 두레이 2.0을 정식으로 출시할 예정이다.

공공시장 협업툴 도입 1위로 자리한 두레이는 향후 더 많은 고객사를 확보하며 점유율을 확대한다는 전략이다.

두레이는 서울대, 카이스트, 한국전자통신연구원(ETRI)을 비롯 한국과학기술연구원(KIST), 연구개발특구진흥재단 등 다양한 기관에 맞춤형 솔루션을 제공하고 있고 행정안전부의 민간 클라우드 선도 이용사업에 공급자로 참여했다.

NHN두레이는 국내 협업툴 시장 규모를 약 4000억원 규모로 내다보고 있다. 성장 가능성이 큰 만큼 점유율 확대와 협업툴 도입 확산에 적극적으로 나선다는 계획이다.

백 대표는 "NHN두레이의 출범으로 ‘온라인 상의 협업을 혁신하여 인류의 삶을 개선한다’는 우리의 슬로건을 IT 기술로 더 넓은 세상에 알릴 의미 있는 첫 발을 뗐다"며 "두레이를 통해 10만 명이 넘는 사용자들에게 보다 나은 세상을 만드는 경험을 선사하고, 국내를 넘어 세계를 무대로 진정한 협업문화를 심는데 힘을 쏟을 것"이라고 말했다.

