에어부산, 유튜브 구독자 5만명 돌파 기념 '애칭 공모' 이벤트

에어부산은 유튜브 채널 구독자 5만 명 돌파를 기념해 '구독자 애칭 공모전' 등 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

구독자 애칭 공모 이벤트는 오는 24일까지 댓글 참여를 통해 누구나 응모할 수 있으며 유튜브뿐 아니라 에어부산 인스타그램 공식 채널을 통해서도 참여할 수 있다. 접수된 구독자 애칭은 에어부산 내부 임직원 투표를 거쳐 최종 선정되며 해당 애칭은 향후 에어부산 유튜브 콘텐츠에서 다양하게 활용된다.

최종 선정된 애칭 응모자에게는 국내선 왕복항공권 4매가 제공되며 그 외 당첨자들에게는 국내선 왕복항공권 2매(1명), 에어부산 굿즈 세트(5명)가 제공된다. 또 에어부산 유튜브 채널에 출연한 에어부산 직원들의 얼굴을 그리는 "똥손이어도 괜찮아" 그림대회도 함께 진행한다. 이벤트 당첨자 발표는 9월 10일이다.

앞서 에어부산은 2019년부터 유튜브 채널을 통해 고객과의 소통을 시작한 이래 약 2년 만에 구독자 수가 10배 증가했다.

영상 중 국제선 레이오버(현지 체류) 비행 모습을 담은 '베트남 다낭 비행 승무원 브이로그' 및 에어부산에서 운용했던 A321-200 항공기를 미국에 반납하는 과정을 담은 '계약 끝난 비행기 반납 영상'은 조회 수가 각각 277만 뷰와 81만 뷰에 달하면서 인기를 끌었다.

에어부산 관계자는 "지속적으로 다양한 플랫폼과 방식을 활용해 고객들에게 다양한 정보와 즐거움을 드려 적극적으로 소통하는 기업이 되겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr