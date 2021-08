[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데마트 광주월드컵점 2층 장난감 전문 매장 토이저러스에서 본격적인 휴가 시즌을 맞아 아이들이 물놀이를 더욱 안전하고 재미있게 즐길 수 있도록 어린이용 튜브, 구명조끼, 물총, 수경 등 다양한 물놀이 상품들을 한자리에 모은 ‘2021 물놀이 용품 모음전’을 진행한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr