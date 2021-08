‘文대통령 멘토’ 송기인 신부, 이낙연 후원회장 맡는다

[아시아경제 전진영 기자]

여권 대선주자인 이낙연 전 더불어민주당 대표가 고(故) 노무현 전 대통령과 문재인 대통령의 멘토로 알려진 송기인 신부를 공동후원회장으로 2일 위촉했다.

이낙연 캠프는 이날 “송 신부가 이 전 대표의 후원회장을 맡아 본격 활동에 나선다”고 밝혔다.

현재 이 전 대표의 후원회장은 '영남 원로'로 불리는 김사열 국가균형발전위원장으로, 송 신부는 공동후원회장을 맡게 된다.

1972년 사제 서품을 받은 송 신부는 정의구현사제단에 참여해 반독재 투쟁을 해왔다. 민주화가 이뤄진 이후에는 송 신부는 부산민주항쟁기념사업회 이사장, 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회 초대 위원장을 맡았다.

2005년 사목직에서 은퇴한 이후에는 범여권 원로로 목소리를 내고 있다.

이낙연 캠프 측은 “송 신부는 문 대통령과도 특별한 친분을 맺고 있다”며 “최근에 재수감된 김경수 경남도지사의 대법원 판결을 앞두고는 대법원에 선처를 바라는 탄원서를 내기도 했다”고 말했다.

