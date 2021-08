최재형 "김여정 담화? 언제까지 북한 눈치 볼건가"…文정부에 '안보' 강조

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장이 1일에 나온 '김여정 담화'에 대해 "한미 갈등을 부추기는 북한의 저의에 말려들어선 안 된다"며 문재인 정부에 안보를 강조하고 나섰다.

최 전 원장은 2일 '김여정 담화에 대한 입장'을 내고 "도대체 언제까지 북한의 눈치나 보며 우리 국민의 안전을 위협할 것인가"라며 이같이 밝혔다.

전일 김여정 북한 노동당 부부장은 이번 달 중순에 예정된 한미연합훈련을 두고 조선중앙통신을 통해 "반전의 시기 군사연습은 북남관계 앞길을 더욱 흐리게 할 수 있다"며 "남조선 측이 8월에 또다시 적대적인 전쟁 연습을 벌려놓는가 아니면 큰 용단을 내리겠는가에 대하여 예의주시해 볼 것"이라고 말한 바 있다.

이에 최 전 원장은 "마치 대한민국 군통수권자에게 지시를 내리는 듯하다"며 "군 통신선 연결과 대화 재개를 미끼로 한미연합훈련을 중단시키겠다는 저의가 깔려있다"고 비판했다.

그는 정부에서 코로나19를 이유로 한미연합훈련을 연기하자는 목소리가 나오는 데 대해 "핑계에 불과하다"며 "연합훈련으로 코로나19 확산이 우려된다면, 군 내 코로나19 방역을 철저히 하고 참여 군인들의 백신 접종을 확실히 하는 것이 최우선이다. 한미정상회담에서 조 바이든 미국 대통령이 한국군 55만명의 백신을 우선 제공한 이유가 무엇이겠는가"라고 꼬집었다.

그러면서 최 전 원장은 "연합훈련을 대화 금단 현상을 해소할 칩 정도로 여겨선 곤란하다"며 "임기 말 정상회담 개최와 대선용 북풍을 기도한다는 의심을 사선 안 된다는 점도 강조한다"고 얘기했다.

최 전 원장은 대권 주자로 나선 이후 안보에 특히 신경 쓰는 모습을 보이고 있다. 지난달 27일 UN군 화장터를 방문하고 실향민과 간담회를 개최한 데 이어 이날 오후에는 예비역 군장성들과의 대화를 예정하고 있다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr