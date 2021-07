"LG TV로 운동 코칭 받으세요" LG전자, 'LG 피트니스' 서비스 론칭

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 9,000 등락률 -5.41% 거래량 2,178,044 전일가 166,500 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 LG전자, '프라엘 메디헤어' 체험공간 전국 200곳까지 확대'세계 가전 1위' LG전자, 올 상반기 월풀과 매출 격차 1.6兆[특징주]LG전자, 목표가 2.5% 하향 여파로 3% 약세 close 는 독자 소프트웨어 플랫폼 웹OS를 적용한 LG TV 고객들을 위한 'LG 피트니스' 서비스를 론칭했다고 1일 밝혔다. LG TV로 집에서도 피트니스 전문가의 코칭을 받을 수 있는 홈 피트니스 서비스다.

고객은 TV 홈 화면의 LG 콘텐츠 스토어에서 LG 피트니스 애플리케이션(앱)을 다운받아 이용하면 된다. LG 피트니스는 올해 신모델을 비롯, 지난해 출시된 LG TV(웹OS 5.0/6.0 탑재 모델)에서도 이용할 수 있다.

는 스포츠 서비스 전문업체 카카오 VX와 협업해 60여개 피트니스 콘텐츠를 공동으로 제작했다. 이 콘텐츠는 근력운동, 요가, 필라테스 등 집에서 간편하게 할 수 있는 초급 수준의 맨몸 운동 영상들이다. LG 피트니스는 의 자체 콘텐츠 뿐만 아니라 피트니스 전문 크리에이터가 제작한 다양한 콘텐츠도 함께 제공한다. 고객은 와 제휴를 맺은 피트니스 전문 유튜브 크리에이터들이 제공하는 콘텐츠 가운데 원하는 운동 종류와 난이도 등을 선택할 수 있다.

는 ▲선호 콘텐츠 및 운동 시간 알림 ▲인공지능 기반 맞춤형 운동 추천 ▲USB 카메라를 TV에 연결하면 영상과 본인의 모습을 한 화면에서 비교하면서 볼 수 있는 기능 등 다양한 기능을 연내 추가로 제공할 계획이다. 업데이트 되는 대시보드 기능에서는 운동 시간과 기록, 칼로리 소비량, 목표 달성률 등도 확인할 수 있다.

는 여러 전문 피트니스 콘텐츠 서비스 앱과의 제휴를 통해 숙련자를 위한 고난도 기구 운동 등 콘텐츠의 양과 질을 지속 높이는 동시에 고객의 사용 편의성도 지속 강화할 계획이다. 정성현 HE서비스기획운영실장은 "과거와는 달리 TV는 고객이 능동적으로 콘텐츠를 소비하기 위한 기기로 진화하고 있다"면서 "고객 취향을 고려한 차별화된 서비스를 지속 제공할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr