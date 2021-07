하나금융, 21개 국공립어린이집 지원 건립지 추가 선정

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹은 21개의 국공립어린이집 지원 건립지를 추가 선정했다고 1일 밝혔다. 이로써 하나금융이 2018년 5월부터 추진해 온 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동인 '100호 어린이집 프로젝트' 건립지 선정이 마무리됐다.

이번에 선정된 21개 건립지에는 도서 지역인 전남 신안군 흑산도, 강원 내륙인 정선군 사북읍이 포함됐다.

하나금융은 지역별 특성과 상황에 맞춘 공공보육 인프라를 지원하기 위해 농어촌 보육취약 지역의 소규모 어린이집, 장애아동을 위한 어린이집, 지역 커뮤니티센터와 함께 마련된 어린이집, 중소기업 근로자 자녀가 함께 이용 가능한 상생형 공동직장어린이집 등을 건립해 왔다.

2018년부터 지금까지 총 43개 지역에 국공립 및 직장어린이집이 완공됐으며, 현재 건립 중인 57개 보육시설을 포함해 2023년까지 총 100개의 어린이집이 완성될 예정이다.

