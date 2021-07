속보[아시아경제 김형민 기자]여자 펜싱 사브르 대표팀이 올림픽 단체전에서 처음으로 동메달을 획득했다.

김지연(33), 윤지수(28·이상 서울특별시청), 최수연(31), 서지연(28·이상 안산시청)으로 구성된 한국 여자 사브르 대표팀은 일본 지바의 마쿠하리 메세에서 열린 2020 도쿄올림픽 단체 동메달 결정전에서 이탈리아를 45-42로 물리쳤다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr