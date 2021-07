[아시아경제 부애리 기자] 컴투스와 게임빌은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영체제 가동을 위해 'ESG플러스위원회'를 신설했다고 30일 밝혔다.

ESG플러스위원회는 컴투스와 게임빌이 추진하는 ESG 경영의 컨트롤타워로 주요 전략과 방향을 결정하는 역할을 수행하게 된다.

두 회사의 ESG플러스위원회 위원장은 송병준 의장(글로벌전략책임자·GSO)이 직접 맡는다. 또 각 사의 사외이사가 ESG플러스위원회 위원으로 합류했다.

컴투스·게임빌은 "이번 ESG플러스위원회 설립을 통한 ESG 역량 강화로 국제 ESG 표준 지침들을 경영 환경에 적용하고, 중장기적으로 지속 가능한 가치를 창출해 나갈 것"이라고 전했다.

