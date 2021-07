[아시아경제 윤동주 기자] 국민의힘 대선 경선후보인 하태경 의원이 30일 국회 소통관에서 "근로시간 자유선택제를 도입해 획일적인 주 52시간 규제를 철폐하겠다"는 공약을 발표하고 있다.

하 의원이 제시한 '근로시간 자유선택제'란 정부의 강제와 기업의 강요가 아닌 노동자 스스로 본인 수요에 맞게 근로시간을 조절할 수 있는 권리를 부여하는 제도다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr