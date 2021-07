"우리 정치의 미래를 밝힐 분들" 이재명 '열린캠프'에 박주민·이재정 합류

[아시아경제 윤슬기 기자] 더불어민주당 박주민·이재정 의원이 29일 이재명 경기도지사의 대선경선 캠프에 합류했다.

이 지사는 29일 자신의 페이스북에 '박주민, 이재정 의원님이 열린캠프에 함께 합니다'라는 제목의 글을 올려 "든든하다. 두 의원님 모두 그동안 당의 개혁적인 정책에 앞장서 주셨고 우리 정치의 미래를 밝힐 분들이다"라며 이같이 밝혔다.

이어 그는 "저 뿐만이 아니라 개혁적인 4기 민주정부로의 재창출을 열망하는 국민께도 큰 힘이 될 것이다"라고 말했다.

이 지사는 "세상에 혼자 할 수 있는 일은 없다"라며 앞으로 '열린캠프'라는 이름으로 더 많은 사람과 함께하겠다고 밝혔다.

아울러 이 지사는 "늘 작은 차이보다 더 큰 공통점을 찾겠다. 누구의 고단함이 더 큰지 비교하기보다 나의 설움과 타인의 아픔이 어떻게 닮아있는지를 고민하겠다"라며 '기득권의 벽, 국민의 뿌리깊은 정치불신'을 넘겠다고 다짐했다.

윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr