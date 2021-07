모더나 백신, 다음달 1046만회분 들어온다…"7월 미뤄진 196만회분 포함"

내달 6~7일께 130만회분 우선 공급

[아시아경제 김지희 기자] 모더나의 코로나19 백신이 다음달 1000만회분 이상 국내에 들어온다. 당초 8월에 배정된 850만회분에 더해, 이번달 공급이 미뤄진 196만회분이 합산된 물량이다.

30일 중앙재난안전대책본부에 따르면 모더나 백신의 8월 공급량은 8월 배정된 물량과 7월에 공급이 연기된 물량을 포함해 총 1046만회분이다. 7월에 공급이 연기돼 8월에 들어올 예정인 물량 196만회분 가운데 130만회분은 당장 내달 6~7일 공급될 예정이다. 나머지 물량도 모두 8월 중 공급될 계획이다.

우리 정부가 모더나와 계약한 코로나19 백신은 올해 4000만회분이다. 앞서 7월까지 115만2000회분이 공급됐다. 8월 1046만회분이 들어온 뒤 나머지 2800만회분 넘는 물량은 9월부터 연말까지 공급될 예정이다.

다음달 도입되는 모더나 백신은 최근 시작된 50대 연령층의 예방접종에 우선 활용될 전망이다. 8월 말부터는 40대 이하 접종이 기대되는 만큼 해당 연령층에도 화이자 백신과 함께 사용될 것으로 예상된다.

