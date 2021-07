NH농협손보, 고령 농업인들에게 냉방물품 전달

[아시아경제 오현길 기자] NH농협손해보험은 쿨매트 등 2000만원 상당의 냉방물품을 폭염 취약계층인 고령 농업인들에게 전달했다고 30일 밝혔다.

이번 냉방물품은 농협손보가 '2020년 농협 우수계열사'로 선정돼 받은 시상금으로 구입했다. 농협손보 직원대표들은 시상금을 어려운 이웃에게 나누기로 논의했고 이를 코로나19와 폭염으로 고생하는 농촌지역 고령 농업인에게 기부하기로 했다.

냉방물품은 폭염 경보가 발효된 경기도와 충청남도 지역 내 200여 고령농업인 가구에 전달했다.

최창수 농협손보 대표는 "어려운 고령 농업인을 위해 시상금을 기부하기로 한 직원들이 자랑스럽다"며 "회사도 직원들의 이러한 마음에 부합하도록 ESG(환경·사회·지배구조)경영 실천에 더욱 매진할 것"이라고 밝혔다.

