▲문화산업대학장 주치수 ▲인문사회과학대학장 조정식 ▲공과대학장 신석균 ▲호심기념도서관장 임형택 ▲교무처장 한규무 ▲취업·학생지원처장 윤홍상 ▲산학협력단장 나종회 ▲정보전산원장 박경종 ▲평생교육원장 최후남 ▲문화산업대학 부학장 윤재원 ▲인문사회과학대학 부학장 이윤호 ▲공과대학 부학장 위영민 ▲기획처 부처장 김경태 ▲교무처 부처장 남윤경 ▲입학처 부처장 김한성 ▲취업·학생지원처 부처장 정찬욱 ▲산학협력단 부단장 김승 ▲기획처 대학혁신지원사업단 부단장 최동희 ▲사회맞춤형산학협력선도대학사업단 부단장 노선식

