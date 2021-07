[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 835,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 136,765 전일가 835,000 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] LG화학 "배터리 분리막용 초고분자형 PE 양산 검토 중"[컨콜] LG화학 "2026년 전지소재 매출만 8조원 예상"[컨콜] LG화학 "LG엔솔, 현재 배터리 수주 잔고 180조원" close 은 2021년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 "전기차 전용 플랫폼이 탑재된 전기차 모델이 지속적으로 출시되고 있기 때문에 시장 성장률은 과거 대비 굉장히 빨라질 것으로 본다"며 "자동차용 전지만 보면 올해 원통형 셀을 포함해 LG에너지솔루션의 생산 능력은 150GWh 수준으로 예상된다"고 29일 밝혔다.

이어 "2025년이 되면 전 세계 기준 약 430GWh 수준까지 확대될 것"이라며 "원통형 파우치 포함 미국은 145GWh, 유럽은 155GWh 수준으로 생산 능력이 증가하며, 그 외에는 중국과 한국, 인도네시아 등에서 생산할 것으로 예상된다"고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr