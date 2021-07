[아시아경제 박지환 기자] 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 12,800 전일대비 50 등락률 -0.39% 거래량 83,218 전일가 12,850 2021.07.29 13:50 장중(20분지연) 관련기사 현대차증권, IRP 수수료 개편..."고객 수익률 제고"증권사 '퇴직연금 계열사 몰아주기' 여전현대차證도 제쳤다...미래에셋, 퇴직연금 '적립금킹' close 은 2분기 연결기준 잠정 영업이익이 425억원으로 전년 동기 409억원 대비 4% 증가했다고 29일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1862억원으로 51.7% 증가했다. 순이익은 313억원으로 9.6% 늘었다.

