페이스북, 2분기 순익 100억돌파...전년比 2배(상보)

[아시아경제 조유진 기자] 세계 최대의 소셜미디어 기업 페이스북의 2분기 실적이 월가 예상치를 뛰어넘는 호실적을 기록했다.

28일(현지시간) 페이스북은 2분기 실적 공시를 통해 매출이 290억7700만달러(약 33조5548억원)로 작년 동기(186억8700만달러) 대비 56% 늘었다고 밝혔다. 이는 월가 추정치(278억1000만달러)를 웃도는 수준이다.

순이익은 전년 동기(51억7800만달러) 대비 101% 증가한 103억9400만달러로 집계됐다. 주당 순이익도 3.61달러를 기록해 시장 추정치(3.03달러)를 웃돌았다.

이 같은 실적 성장은 광고 수익이 견인했다. 2분기 광고 수익은 전년 동기 대비 47% 증가했다. 가상현실(VR) 오큘러스 등 하드웨어를 포함한 기타 매출은 36% 증가했다.

페이스북은 코로나19의 수혜가 이어지며 2분기 평균 월간활성사용자(MAU) 수가 29억명, 일간활성사용자(DAU) 수는 19억1000명으로 각각 전년 동기 대비 약 7% 증가했다.

페이스북은 다만 올 하반기부터는 매출 성장률이 둔화될 것으로 예상했다. 페이스북 측은 실적 자료를 통해 "애플의 모바일 운영체제(iOS) 업데이트에 따른 광고 수익 영향이 3분기부터 강하게 반영되기 시작할 것"이라며 이 같이 밝혔다.

