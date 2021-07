남원시, 향토박물관서 ‘석불상 사진전’ 개최

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)는 28일부터 오는 9월 1일까지 춘향테마파크 내에 위치한 향토박물관에서 남원의 불교 유적 ‘석불상((石佛像)’ 사진전을 개최한다고 이날 밝혔다.

석불상 사진전시회는 지역에 산재해 있는 석불상을 대상으로 20여점의 사진 자료를 선보인다.

남원은 지붕없는 박물관이라고 할 정도로 다양한 유물 유적이 분포한 문화 예술의 땅이며 불교 유적에 있어서도 각 시대를 아우르는 다양한 불상, 석불상, 불교미술품 등이 산재한다.

사진전은 지난 2015년도 불상 지정문화재 사진 전시에 이은 두번째 기획전으로, 당시에 소개되지 못했던 석불상들과 2010년대 이후 재발견된 석불상 등을 본 전시에서 소개하고자 했다.

또 노적봉, 덕음암, 사석리, 제바위, 사촌리, 유암리사지, 호기리, 신흥사지, 신계리 월계, 내척동, 서곡리, 용정, 극락사, 창덕암, 덕치리 등 남원 각처에 산재한 석불입상들이다.

특히 월계, 사촌리, 유암리사지 석불 등은 지난 2010년대 이후 지역연구자들에 의해 재발견되고 일반인들에게 알려진 것들이다.

이 석불들은 통일신라시대부터 고려, 조선시대에 이르기까지 각 시대에 걸쳐 있으며 예술성이 뛰어난 작품들로서 시민들과 관람객들에게 불교미술에 대해 흥미와 관심을 가질 수 있는 좋은 기회가 될 것이다.

남원향토박물관 관계자는 “이번 사진 전시회가 쉽게 찾아가기 어려운 남원 각처에 산재한 불교 유적인 석불상을 통해 불교문화를 좀 더 가까히 접해보고 이해하는 의미 있는 시간이 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr