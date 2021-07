靑 "'남북 정상회담 개최 논의중' 외신보도, 사실 아냐"

[아시아경제 이지은 기자] 남북 정상회담 개최가 논의 중이라는 외신 보도에 대해 청와대가 "사실이 아니"라고 부인했다.

박경미 청와대 대변인은 28일 "'남북, 정상회담 개최 논의중'이라는 외신보도는 이미 밝혔듯이 사실이 아니"라며 "논의한 바 없다"고 밝혔다.

