이투스, CU 콜라보 상품 출시 '열공 응원' 이벤트

[아시아경제 한진주 기자] 이투스교육의 고등 온라인 강의 브랜드 ‘이투스’가 편의점 CU와의 콜라보 2탄 상품 출시를 기념해 다양한 이벤트를 연다고 28일 밝혔다.

이투스는 CU와 콜라보 두 번째 상품으로 최근 ‘떡허니 합격 떡볶이’와 ‘열공 참치마요 삼각김밥’을 출시했다. 현재 전국 CU편의점에서 판매 중이다.

이투스 사이트에서 8월18일까지 ‘독하게 퀴즈 풀자’ 이벤트를 진행한다. 매일 업데이트되는 이투스 상품과 강사, 서비스에 대한 퀴즈 정답을 맞추면 선물 응모권을 지급한다. 신규 가입, 친구 초대, 4행시 이벤트에 참여하면 추가 응모 기회를 얻을 수 있다.

선물 응모하기에 참여한 학생들을 대상으로 추첨을 통해 ▲떡허니 합격 떡볶이, 삼각김밥 세트(100명) ▲아이스크림(100명) ▲자바칩프라푸치노(80명) ▲와퍼 세트(50명) ▲애플망고빙수(40명) ▲CU 모바일 상품권 3만원권(30명) ▲에어팟 프로(3명) ▲아이패드(2명) 등을 증정한다.

이투스 연간 자유이용권 올공플랜으로 4행시를 지어준 50명을 추첨해 CU 모바일 상품권 1만원권(30명), CU 모바일 상품권 3만원권(20명)을 증정하는 ‘독하게 4행시’ 이벤트도 진행한다.

2022년형 이투스 얼리버드 수강권 구매자 중 선착순 8000명에게 ‘떡허니 합격 떡볶이’와 ‘열공 참치마요 삼각김밥’ 세트를 증정하는 이벤트를 진행 중이다.

노재규 이투스교육 온라인사업본부장은 “이투스는 재미있는 이색 콜라보를 통해 앞으로도 학생들에게 색다른 경험과 즐거움을 선사하며 친밀감을 높여 나갈 것”이라고 말했다.

