[아시아경제 우수연 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,000 전일대비 500 등락률 +2.22% 거래량 2,899,523 전일가 22,500 2021.07.28 11:03 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]LG디스플레이 "LCD 판가 하락 시나리오, 충분히 대비하고 있다"[컨콜]LG디스플레이 "올해 감가상각비 내에서 투자 단행…ESG 투자 늘릴 것"[컨콜]LG디스플레이 "POLED 증설 검토 중" close 는 28일 올해 2분기 실적컨퍼런스콜에서 "최종 의사 결정을 마치면 광저우 공장에 30K를 추가 가동할 수 있는 역량을 갖췄다"며 "내년에 1000만대, 여기에 추가 생산성을 갖추면 내후년엔 1100만대 공급 체계를 갖추게 된다"고 말했다.

