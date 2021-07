[아시아경제 우수연 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,300 전일대비 800 등락률 +3.56% 거래량 2,439,585 전일가 22,500 2021.07.28 10:12 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]LG디스플레이 "POLED 증설 검토 중"LGD, 역대 2Q 최대 매출…영업익 7000억원 돌파 '흑자전환'(상보)LG디스플레이, 2분기 영업이익 7011억원…흑자전환 close 는 28일 올해 2분기 실적컨퍼런스콜에서 "LCD 구조 혁신은 LCD 사업을 포기한다는 의미가 아니다"라며 "경쟁력을 위해 차별화된 경쟁을 할 수 있는 분야를 더욱 강화한다는 것이 핵심"이라고 말했다.

이어 "이미 TV 캐파는 IT로 상당 부분 전환을 완료했다"며 "TV쪽 캐파는 과거 최대치 대비 절반으로 가벼워졌지만 수익성 높은 커머셜, 대형 중심으로 운영하고 IT와 비슷하게 전략 거래선을 통해 시황 변동성에 대응할 것"이라고 덧붙였다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr