오후 6시까지 전국서 1464명 확진…어제보다 408명 ↑

국내 코로나19 확산세가 다시 거세지고 있다. 27일 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 1464명으로 집계됐다. 이는 전날 같은 시간의 1056명보다 408명 많은 수치다.

전주 화요일(20일) 같은 시간의 1442명보다도 22명 많다. 청해부대원 확진자 270명이 한꺼번에 반영됐던 지난 21일의 1557명을 제외하고 이번 4차 대유행 이후 오후 6시 기준 최다 기록이다.

현재까지 확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 1036명(70.8%), 비수도권이 428명(29.2%)이다. 시도별로는 경기 477명, 서울 465명, 부산 96명, 인천 94명, 경남 62명, 대구 45명, 대전 40명, 충북 38명, 강원 33명, 충남 23명, 경북 22명, 광주 20명, 제주 15명, 전남 14명, 전북 9명, 세종 7명, 울산 4명이다.

28일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 1700명대, 많게는 1800명 안팎에 달할 것으로 예상된다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr