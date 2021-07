[아시아경제 김철현 기자] 카카오뱅크 공모주 일반 청약에 58조원의 증거금이 몰렸다. 청약 참여자는 186만명을 넘어섰다.

27일 카카카뱅크 청약 마감 결과 증권사 4곳에 들어온 청약 증거금은 총 58조3020억원으로 잠정 집계됐다.

최종 통합 경쟁률은 182.7대 1이다. 증권사별로는 한국투자증권이 207.4대 1로 가장 높았다. 이어 현대차증권 178.0대 1, KB증권 168.0대 1, 하나금융투자 167.3대 1 순이다. 청약 건수는 4개사를 통틀어 총 186만44건을 기록했다.

일반 청약을 마무리한 카카오뱅크는 내달 6일 유가증권시장에 상장한다.

