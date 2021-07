20년 알고 지낸 지인 흉기로 살해한 50대, 검찰 송치

[아시아경제 유병돈 기자] 오랜 기간 알고 지인과 금전 문제로 다투다 살해한 50대 남성이 검찰에 넘겨졌다.

서울 영등포경찰서는 50대 남성 A씨를 살인 혐의로 서울남부지검에 구속 송치했다고 27일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 20일 오후 10시50분께 영등포구의 한 공원에서 70대 남성 B씨를 살해한 혐의를 받고 있다.

B씨는 병원으로 이송돼 치료를 받았으나 의식을 찾지 못하고 숨졌다.

A씨는 집에 보관하던 흉기를 미리 준비한 뒤 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV와 목격자 진술, 현장에서 발견된 범행 도구 등을 토대로 다음 날 오후 3시30분께 지방 자택에 숨어있던 A씨를 긴급 체포했다.

영등포경찰서로 압송된 A씨는 "금전문제로 다퉈 화가 나 범행을 저질렀다"고 진술한 것으로 전해졌다. 두 사람은 20여년 전부터 알고 지내는 사이인 것으로 조사됐다.

서울남부지법 이영광 영장전담 부장판사는 23일 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "도주의 우려가 있다"며 구속영장을 발부한 바 있다.

