이재명 vs 이낙연 '검증' 공방…"아마 계속될 것"

이재명측 "선의를 악의로 갚는 전형"

이낙연측 "전형적인 네거티브"

[아시아경제 박철응 기자] 이재명 경기도지사와 이낙연 전 더불어민주당 대표 간 '검증' 공방전이 잦아들지 않고 있다. 공격과 방어, 역공이 이어진다.

이 지사 캠프 상황실장인 김영진 민주당 의원은 27일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "검증은 아마 계속될 것"이라며 "(이 전 대표는) 김대중 노무현 문재인 대통령의 적통 후보로서 자기 정당성과 명분에 근거가 없다"고 직격했다. 고(故) 노 전 대통령 탄핵 당시 이 전 대표가 찬성했을 것이란 공격을 이어간 것이다.

이 전 대표 측이 지역주의 조장이라고 비판하는 '백제 발언'과 관련해서는 "이낙연 대표가 잘 되는 것이 호남과 대한민국을 위해서 가장 바람직하다, 그런 진심의 말로 잘 되길 기원했던 말의 일부분을 떼어내서 지역주의 조장으로 몰고 가는 것은 정말 편협한 왜곡"이라며 "선의를 악의로 갚는 전형적인 과정"이라고 역공을 폈다. 오히려 이 전 대표측이 지역주의를 소환했다는 주장이다.

이 지사 캠프는 민주당 지도부가 28일 주최하는 '원팀 협약식'과 관련해 '명백한 흑색 선전의 경우 당이 강력하게 해당 캠프나 인사를 제재한다'는 내용이 협약문에 포함돼야 한다고 전날 요청하기도 했다.

반면 이 전 대표 측은 지역주의 조장 공격의 고삐를 놓지 않았다. 이 전 대표 캠프 상황본부장인 최인호 의원은 이날 같은 방송에서 "(이 지사의 인터뷰 전문을) 다섯 번 정도 다시 읽어봤다. 결론은 특정 지역에 대한 불가론의 인식을 분명히 드러낸 것"이라며 "뒷부분에 보면 전국적 확장력, 지역적 확장력은 저(이 지사)에게 있다고 분명히 말씀하시고, 특정 지역이니까 힘들다는 논리를 분명히 했다"고 주장했다.

노 전 대통령 탄핵 당시 이 전 대표의 표결에 대해서는 "수 차례 이낙연 후보로부터 반대했다는 말씀을 들었고, 또 실제 TV뉴스나 각종 인터뷰에서 반대했다고 명백히 밝혔다"고 했다. 그러면서 "거짓말로까지 몰고 가는 것은 전형적인 네거티브다. 이재명 후보야말로 당시 노무현 대통령 임기 후반에 상당히 정치적으로 어려웠을 때 공격하는 언행을 주도하신 분이지 않느냐"고 공격했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr