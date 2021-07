[컨콜]SK하이닉스 "낸드 부문 올해 3분기 턴어라운드, 연간 흑자 전환 기대"

[아시아경제 우수연 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 500 등락률 +0.43% 거래량 736,855 전일가 117,000 2021.07.27 10:25 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] SK하이닉스 "올해 말·내년까지 메모리 재고 감소 이어질 것"[컨콜]SK하이닉스 "주력 128단 낸드 비중, 2분기에 50% 이상"코스피, 외인·기관 순매수에 상승세..."미중 갈등 우려 영향은 제한적" close 는 27일 올해 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "낸드 부문은 3분기에 분기 턴어라운드를 예상하고 있으며 연간으로도 흑자 전환을 기대한다"고 말했다.

이어 "다만 올해말 예정된 인텔 낸드 부문 인수에서 일회성 비용이 발생할 수 있는데 시장 점유율 개선에 따른 비용 시너지 효과와 상쇄될 것으로 보인다"며 "중장기적인 낸드 턴어라운드 기조는 이어질 전망"이라고 덧붙였다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr