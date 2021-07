델타변이 전세계 확산에 美 "해외여행 제한 유지"

이스라엘에는 "미접종자 비필수 여행자제"

[아시아경제 조현의 기자] 미국이 델타 변이 바이러스 확산에 기존 여행 제한 조치를 해제하지 않기로 했다.

젠 사키 백악관 대변인은 26일(현지시간) 브리핑에서 "델타 변이가 미국과 전 세계에서 확산하고 있는 점을 고려해 기존 여행 제한 조치를 유지하겠다"고 밝혔다.

이번 결정은 지난 23일 백악관 고위급 회의 후 정해졌다. 미국 정부가 유럽 정부는 물론 자국 여행업계의 규제 완화 요구를 받아들이지 않겠다는 것이다.

미국은 코로나19 사태 초기인 지난해 1월31일 중국인의 입국 금지를 시작으로 영국 등 코로나19 확진자가 급증한 국가의 입국을 제한해왔다. 외신은 "지난해부터 시행된 조치가 단기간 해제되지 않을 것이란 의미"라고 설명했다.

사키 대변인은 "델타 변이 확산으로 확진자가 늘고 있다"며 "앞으로 몇주간 이러한 추세가 이어질 것"이라고 내다봤다. 그러면서 "백신 미접종자 사이에서 감염이 크게 늘고 있지만 접종자는 중증을 피하고 있다"고 덧붙였다.

미국 질병통제예방센터(CDC)는 이날 스페인, 포르투갈, 쿠바, 사이프러스, 키르기스스탄에 대한 여행 경보를 4단계로 상향하며 미국민의 여행 자제를 권고했다. 이스라엘에 대한 여행 경보는 1단계에서 백신 미접종자의 경우 비필수 여행 자제를 권고하는 3단계로 상향 조정했다.

동맹 및 우방 국가에도 단호한 잣대를 들이대고 있다. 백신을 접종한 미국인의 여행 입국을 허용한 국가에 대해서도 경계심을 늦추지 않고 있는 것이다. 캐나다가 내달 9일부터 백신 접종을 마친 미국인에 대해 국경 개방을 예고한 가운데 미 국토안보부는 캐나다, 멕시코와의 국경 폐쇄 조치를 최소 8월21일까지 연장한다고 밝혔다. 한국에 대해서는 기존의 1단계를 유지하고 있다.

한편 미국의 일부 연방정부 기관과 지방정부는 직원들에게 코로나19 백신 접종을 의무화하기 시작했다. 미 보훈부는 연방 기관 가운데 처음으로 이날 소속 직원들에게 코로나19 백신 접종을 의무화하기로 했다.

뉴욕시는 경찰관, 교사 등 시 소속 직원 34만명에게 오는 9월13일까지 백신 접종을 마치라고 했다. 캘리포니아주는 주 정부 직원과 의료 종사자 등 약 24만6000명에게 백신 접종을 요구했다. 두 지역 모두 백신을 맞지 않을 경우 정기적으로 코로나19 검사를 받아야 한다.

