경기도, '평화 공적개발원조' 현지 조사 사업 시동

내달 21일까지 공모 후 심사 통해 10개 단체 선발

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 '경기도형 평화 공적개발원조(ODA: Official Development Assistance)' 목적으로 도민 참여형 ODA 사업 발굴을 위한 '현지조사사업'을 추진한다.

도는 "7월 27일부터 8월 16일까지 올해 '현지조사사업'에 참여할 민간단체를 공개 모집한다"며 이날 이같이 전했다.

'현지조사사업'은 ODA 수원국 현지 개발원조 사업수요와 사업계획의 타당성, 실행 가능성, 현지 정부·기관의 사전 추진 의지 등을 면밀히 조사하는 것으로 도는 우수 제안사업을 발굴, 향후 ODA 민관협력사업 추진계획에 반영할 계획이다.

참여 대상은 ODA 사업에 관심 있는 경기도 소재 비영리 법인·단체, 대학, (예비) 사회적협동조합 또는 사회적 기업이다. 공모 및 심사를 통해 10개 단체를 선정하며, 단체당 최대 1500만 원의 사업비를 지원한다.

도는 현지 조사 결과를 바탕으로 수원국의 개발원조 수요와 사업 실행 가능성을 반영해 경기도형 평화 ODA의 효과를 극대화한다는 방침이다.

