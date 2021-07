96만명 첫날 카카오뱅크 청약…증거금 12조, 경쟁률 38대 1

[아시아경제 박소연 기자] 카카오뱅크(카뱅)의 공모주 일반 청약 첫날인 26일 증거금으로 12조원 이상이 들어왔다.

대표 주관사 KB증권에 따르면 이날 카뱅 공모 청약을 받은 증권사 4곳에 모인 청약 증거금은 총 12조522억원으로 공식 집계됐다.

배정 물량이 가장 많은 KB증권에 6조6214억원이 몰렸다. 인수 회사인 한국투자증권에 4조5969억원이 모였고 하나금융투자와 현대차증권에는 각각 5969억원, 2369억원이 모였다.

청약 1일차 통합 증거금은 중복 청약이 가능했던 SK아이이테크놀로지(SKIET·22조2000억원)나 SK바이오사이언스(14조1000억원) 수준에는 미달했다.

자본시장법 시행령 개정으로 카뱅은 여러 증권사를 통한 중복 청약이 불가능하다. 중복 청약을 하면 가장 먼저 접수된 건만 유효한 청약으로 인정된다.

첫날 통합 청약 경쟁률은 37.8대 1으로 조사됐다.

증권사별 청약 수량을 모집 수량으로 나눈 경쟁률은 한투증권 39.4대 1, KB증권 38.5대 1, 하나금융투자 32.4대 1, 현대차증권 19.3대 1으로 집계됐다.

청약 건수는 4개 증권사를 통틀어 96만2810건으로 100만건에 육박했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr