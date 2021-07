EU, 中 신장 강제노동 비난하면서도 수입은 크게 늘려

[아시아경제 박병희 기자] 중국 신장 위구르자치구 지역의 대(對) 유럽연합(EU) 수출이 전년대비 두배 이상 늘었다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 26일 보도했다. EU가 신장 지역 강제노동과 관련, 중국 정부를 비난하면서도 잇속을 챙기는 이중적인 행태를 보이고 있는 셈이다.

SCMP는 중국 세관 자료를 분석한 결과, 올해 상반기 신장 지역 제품의 대 EU 수출이 전년 동기 대비 131% 늘었다고 밝혔다.

SCMP는 지난해 코로나19 여파에 따른 기저효과가 일부분 반영된 것이지만, 올해 상반기 수출은 코로나19 이전인 2019년 상반기와 비교해도 103.5% 증가한 것이라고 설명했다.

미국과 신장 지역에서 생산되는 제품에 대해 잇따라 수입 규제에 나서고 있지만 EU는 아직 수입 금지 조치 검토 단계에 있다.

전문가들은 강제노동에 대한 EU 내 정치적 관심과 논란이 신장 제품의 EU 수출에는 별 영향을 끼치지 않은 것으로 보인다고 지적했다.

EU 최대 경제국인 독일의 상반기 신장 제품 수입은 143% 증가했다. 이탈리아가 32%, 네덜란드가 187% 증가했다. 벨기에의 수입은 작은 규모이지만 전년 대비 15배 이상 증가했다.

상반기 EU의 신장 제품 수입액은 3억7032만달러(약 4302억원)로, 동기간 미국 수입액의 3배를 웃돈다.

상반기 신장 제품의 미국 수출은 전년 대비 20.8% 줄었다. 다만 2019년 상반기보다는 30% 늘어났다.

EU에서 탈퇴한 영국의 상반기 신장 제품 수입은 전년 동기 대비 192.2% 늘었다.

독일 싱크탱크 메르카토르중국학연구소(MERICS)의 막스 젠글라인 분석가는 "신장을 둘러싼 논의에도 현재까지 무역에는 거의 영향이 없다"며 "EU가 도입하려는 공급망 법에 대해 아직은 아무도 크게 신경 쓸 필요가 없다"고 말했다.

미국 상원은 지난 14일(현지시간) 신장 지역에서 생산되는 제품의 수입을 전면 차단하는 '위구르족 강제노동 방지법안'을 만장일치로 가결했다. 해당 법안에 따르면 미국 당국이 승인하지 않은 물품의 수입은 모두 차단되고 수입을 하려면 수입업체가 강제노동의 산물이 아니라는 점을 입증해야 한다. 미국은 지금까지 토마토, 면화, 태양광 발전 재료 등 강제노동 논란이 제기된 신장 제품들의 공급망에 하나씩 선별적으로 접근하는 방식으로 통상규제를 가해왔다.

미국 등 서방에서는 중국이 2016년부터 100만 명 규모에 달하는 수용소를 설립하고 위구르족을 비롯한 무슬림 소수민족들을 감금해 강제노동을 일삼고 있다고 주장하고 있다. 중국은 이에 대해 "완전한 날조"라고 반박한다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr