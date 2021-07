현대오일뱅크, '임직원 건강챙기기' 프로그램 실시

[아시아경제 황윤주 기자] 현대오일뱅크가 사내 건강 프로그램에 참여한 임직원들에게 포상했다. 앞으로 건강 관련 활동을 확대한다는 방침이다.

현대오일뱅크는 지난 5개월간 실시한 건강챙기기 프로그램을 성공적으로 마무리하고 총 277명의 참여자 전원에게 실내 운동기구를 선물했다고 26일 밝혔다. 이 가운데 체중 감량비율이 10%이상인 우수 참여자에게는 호텔 숙박권, 마사지 기구 등 추가 포상이 주어졌다.

이번 건강챙기기 프로그램은 근무환경 변화와 운동시설 이용 제한으로 건강관리에 어려움을 느끼는 직원들을 위해 기획됐다. 코로나로 재택근무가 확대돼 회사차원에서 직원 건강을 위한 개인별 도전 프로그램을 만든 것이다.

백종억 현대오일뱅크 지원팀 팀장은 "코로나19 장기화로 원인 모를 불안감과 무력감을 호소하는 직원들이 많다"며 "임직원 건강 증진을 위한 프로그램을 확대할 계획"이라고 전했다.

한편 현대오일뱅크는 현재 심리상담사와의 1:1 맞춤 상담을 시범운영 중이며, 서울 중구 보건소와 연계해 6개월 이상 금연에 성공하면 포상을 제공하는 금연클리닉 등 다양한 건강관련 지원활동을 펼치고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr