엠아이텍, 식도 스텐트 2종 美 FDA 품목 승인

[아시아경제 유현석 기자] 비혈관용 스텐트 제조기업 엠아이텍 엠아이텍 179290 | 코스닥 증권정보 현재가 5,680 전일대비 140 등락률 +2.53% 거래량 4,473,440 전일가 5,540 2021.07.26 13:49 장중(20분지연) 관련기사 엠아이텍, 보통주당 60원 현금배당 결정[공시+] 엠아이텍, 상반기 영업이익 30억… 전년대비 57%↑엠아이텍, 주당 50원 현금배당 결정 close 은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 식도 스텐트 제품 2종에 대한 품목허가 승인을 획득했다고 26일 밝혔다.

엠아이텍은 이번 승인건을 포함하여 총 12종의 소화기 스텐트 제품(담도 3종, 식도 6종, 대장 1종, 십이지장 1종, 기관 및 기관지 1종)에 대한 FDA 승인을 획득했다.

이번 승인제품은 하나로스텐트 식도 제품 2종류로, 완전피막형(CCC) 및 부분피막형(NCN) 형태로 악성종양으로 인한 식도협착 완화 및 식도누공의 폐색에 사용된다. 기존 부분피막형 식도 스텐트가 TTS(Though The Scope) 시술방식을 사용하는 것과 다르게, OTW(Over The Wire) 시술방식을 사용하여 협착을 완화한 것이 특징이다.

회사는 이번 FDA 승인으로 주력 제품인 식도 스텐트의 제품 라인업이 추가되면서 사용자의 선택의 폭을 넓히고 다양한 케이스에 적용 가능할 것으로 예상하고 있다.

회사 관계자는 “이번 FDA 품목 승인을 통해 미국 시장에서의 경쟁력 강화와 더불어 M/S 확대가 기대된다”며 “앞으로도 지속적인 연구개발 및 마케팅 활동을 통해 글로벌 시장에서의 외형성장과 더불어 견조한 실적 성장세를 이어갈 예정"이라고 말했다.

한편, 엠아이텍은 시너지파트너스그룹의 주력 기업 중 하나로, 비혈관용 스텐트를 전문으로 제조하는 코스닥 상장사다

