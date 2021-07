동서대 패션 전공생들이 부산 현안 해결사로 나섰다 … ‘패션매장 환경개선·디지털화’

패션디자인학과, 지역현안해결 프로젝트 최우수팀 선정 부산시장상 수상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대학교 패션디자인학과 학생들이 부산인재평생교육진흥원이 주최하는 ‘2021년 지역사회 현안 해결을 위한 대학수업지원프로젝트’의 성과공유 및 보고회에서 최우수팀이 돼 부산시장상을 수상했다.

2018년부터 부산인재평생교육진흥원에서 추진해온 대학수업지원 프로젝트는 수업별 공모를 통해 사업비 500~1000만원을 지원하고 있다.

대학수업을 통해 교수와 학생이 지역사회에 대한 이해를 넓히고 일상생활 문제에 대한 아이디어를 발굴하려는 취지로 추진되는 프로젝트이다.

이번 대학수업지원 프로젝트에서는 부산지역 총 6개 대학 8개 수업으로 300여명의 학생이 참여해 지역사회 현안 발굴과 해결에 나섰다.

최종 성과보고회에서 2021년 1학기 클래스셀링 교과목으로 진행한 ‘AI기반 패션스마트미러 서비스 디자인’ 수업의 대표팀(패션디자인학과 3학년 송지수, 김하진, 김민수)이 최우수팀으로 선정된 것이다.

‘AI기반 패션스마트미러 서비스디자인’은 인공지능 기업과 연계한 산학교과목으로 부산지역 패션 매장의 환경개선과 디지털화를 통해 소상공인을 지원하는 것을 목표로 했다.

학생들의 아이디어는 LINC+사업단의 C&D프로젝트와 연계돼 수업 결과물을 활용한 시제품 제작과 설치까지 완료돼 프로젝트의 완성도를 더 끌어올렸다.

송지수 학생은 “지역 현안 해결에 힘을 보탤 수 있다는 것에 뿌듯함을 느끼며 열심히 참여해 좋은 성과를 냈다”며 기뻐했다.

