빗썸, 가상화폐 투자 노하우 담은 도서 출간

디파이와 NFT에 대한 설명도 포함

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 빗썸은 실전용 가상화폐 투자 노하우가 담긴 도서 ‘한 권으로 끝내는 코인 투자의 정석’을 출간했다고 26일 밝혔다.

이번 도서는 사내 아이디어 공모전에서 우수한 성적을 거둔 직원 11명이 공동 집필했다. 지난 수년 동안 가상화폐 시장을 지켜본 빗썸 직원들이 필요한 정보들을 모아 코인 투자 가이드로 엮었다.

이 책은 우선 주식시장과 구별된 가상화폐 시장을 읽는 법을 제시한다. 급등락 제한이 없기 때문에 변동성을 미리 읽어낼 수 있는 차트 분석법도 담겼다. 또한 유의미한 투자 정보를 습득할 수 있는 채널 노하우도 공유했다.

해외 시장의 추세도 담았다. 책은 탈중앙화 금융인 디파이와 대체불가능토큰(NFT) 상품을 쉽게 풀이하고 있다. NFT란 다른 가상화폐와 호환이 불가능한 가상화폐로 고유가치를 지니기 적합해 예술시장에서 주목하고 있다. 아울러 직접 디파이 서비스를 이용하기 위해 필요한 가상화폐 지갑 설치부터 거래방법, 주의해야 할 사항 등도 안내하고 있다.

빗썸 관계자는 “가상화폐 시장의 탄생과 급격한 성장이라는 변화 한 가운데 속에 투자자들이 접할 수 있는 정보가 부족하다고 생각했다”며 “가상화폐 시장에 대한 올바른 정보를 제공하기 위해 노하우가 담긴 도서를 출간하게 됐다”고 밝혔다.

