구호, '골프 캡슐 컬렉션' 첫 출시…모던한 디자인 강조

[아시아경제 임혜선 기자] 삼성물산 패션부문의 패션 브랜드 구호(KUHO)가 브랜드 정체성(아이덴티티)를 담은 골프 캡슐 컬렉션을 최초로 출시한다고 26일 밝혔다.

구호는 모던한 디자인에 기능성을 더하면서 여유로운 실루엣, 절제된 디테일로 활동성을 강조하고 퍼포먼스를 돋보이게 하는 것에 중점을 두고 골프 캡슐 컬렉션을 기획했다.

자외선 차단, 흡한속건 등 기능성을 갖춘 소재를 주로 사용했으며, 디테처블(detachable, 떼어낼 수 있는)과 레이어링(layering, 겹쳐 입기) 기법을 통해 착장의 활용도를 높이고 다양한 스타일링을 제안했다.

점퍼의 소매를 상황에 따라 떼어내 반팔·긴팔로 모두 착용할 수 있도록 했고 소매 배색 디자인의 이너를 단품 코디는 물론, 다른 상의와 레이어링해 포인트를 주기도 했다.

또 컬러는 블랙과 화이트를 바탕으로 스카이 블루를 포인트로 활용해 활력을 더했다.

구호는 가을겨울 시즌 골프 캡슐 컬렉션을 아우터, 티셔츠, 니트, 팬츠, 스커트, 모자, 가방 등 의류·액세서리 총 28개 상품으로 구성했다.

골프 캡슐 컬렉션을 포함한 가을겨울 시즌 상품을 60만원 이상 구매하는 고객에게 선착순으로 골프공을 증정하는 이벤트도 진행된다.

