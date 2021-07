수원시, 26일부터 아동학대 대응위해 '아동보호팀' 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 26일부터 아동학대 신고에 즉각 대응하고 아동보호와 조사 등 각종 절차를 진행할 '아동보호팀'을 신설, 운영한다.

기존에 민간기관인 아동보호전문기관이 담당하던 아동보호체계를 공공으로 전환하는 정부의 계획에 맞춰 수원지역에서 발생하는 아동학대 발생에 적극적으로 대응하기 위한 조치다.

아동보호팀은 시청 내 사회복지직렬 공무원이 아동학대 전담 공무원으로 배치된다.

이들은 앞으로 수원지역에서 발생하는 아동학대 신고 접수부터 조치 후 사례 종결까지 전 과정을 담당하게 된다.

아동학대전담공무원은 응급조치가 필요한 아동학대 신고가 발생하면 24시간 즉시 현장에 출동한다. 현장에서 경찰과 협조해 응급조치와 일시보호 등 필요한 조치를 취하고, 절차에 따라 학대 여부를 판단한다.

이후 보호계획을 수립하고 사례관리 등 종결까지의 제반 과정에 중심적인 역할을 할 예정이다.

특히 아동보호팀은 학대 의심 신고에 즉각적으로 대응하기 위해 24시간 열려 있는 긴급전화를 구축, 상시 운영한다. 아동학대 전담 공무원이 2인1조로 근무조를 편성해 신고 시 즉각적인 대응의 최일선에 설 예정이다.

시 관계자는 "아동보호를 위해 사회복지 공무원들이 체계를 갖추고 출범하는 만큼 경찰과 협조해 아동학대를 근절할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

