[이사람]'젊은 구청장' 이창우 동작구청장 '청소년의 날 조례' 제정한 이유 있다

청소년들이 존중받는 건전한 민주시민으로 성장할 수 있도록 서울시 최초 조례 제정...청소년 주간(5월 마지막 주) 지정…지역내 청소년활동시설 입장료 및 이용료 혜택 지원

[아시아경제 박종일 기자] 이창우 동작구청장(사진)이 서울시 최초로 청소년의 날 조례를 제정해 화제다.

1970년생으로 채현일 영등포구청장가 같이 25개 구청장 중 가장 젊은 이 구청장은 청소년들이 지역사회로부터 적극적인 관심과 보호를 받는 사회문화를 만들기 위해 서울시 최초로 ‘동작구 청소년의 날’ 조례를 7월15일 제정·공포했다고 26일 밝혔다.

이 조례는 청소년의 능동적이고 자주적인 주인의식을 드높이고 동작구민이 청소년육성에 참여하는 분위기를 조성하기 위해 매년 5월 마지막 토요일을 청소년의 날로 지정했다.

청소년의 날을 기념하기 위해 5월 마지막 주 1주간을 청소년 주간으로 정했다. 청소년이란 청소년 기본법에 따라 9세 이상 24세 이하인 사람을 말한다.

청소년의 날을 기념하기 위해 문화·예술 행사 및 모범청소년에 대한 포상 등을 규정, 행사를 개최할 수 있고, 청소년활동시설의 입장료 및 이용료 혜택을 지원한다.

청소년의 날 당일에는 동작구 청소년 뿐 아니라 모든 청소년이 지역내 청소년활동시설(▲청소년독서실 6개소 ▲청소년문화의집 2개소 등)을 무료로 이용할 수 있다.

이 구청장은 "이번 조례 제정을 통해 청소년 활동을 지원, 사회여건과 환경이 청소년에게 유익하도록 개선하는 등 청소년들이 균형 있게 성장할 수 있는 분위기를 조성하는데 기초가 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

구는 지난 3월 여성가족부가 주최하는 ‘청소년 참여활동 활성화 사업’ 공모에 선정돼 올 11월까지 청소년이 스스로 지역 문제에 관심을 가지고 정책의제를 발굴·실천하는 등 역량을 높이기 위한 ‘동작구 청소년 참여활동 활성화 모델 사업’을 추진 중이다.

이창우 구청장은 “앞으로도 청소년들이 많은 문화예술을 향유할 수 있는 행사와 교육을 지원, 다양한 혜택을 받을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr