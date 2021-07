'독도, 관심이 사라지면 주권도 사라집니다' 서울도서관 꿈새김판 새단장

일본의 독도 영유권 주장에 맞선 국민들의 끊임없는 관심 촉구

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 올해 제76주년 광복절을 앞둔 26일 서울도서관 꿈새김판을 새롭게 단장한다.

독도 사진과 함께 ‘관심이 사라지면 주권도 사라집니다. 대한민국 독도, 국민이 지킵니다’ 라는 문구가 담긴 이번 꿈새김판은 우리 국민들의 끊임없는 관심을 통해 독도에 대한 대한민국의 주권을 지켜나가자는 의미를 전하고자 기획됐다.

23일 개막식을 올린 제32회 도쿄 올림픽으로 인해 세계의 이목이 집중되고 있는 시점에서 일본의 독도 영유권 주장이 더욱 불거지고 있다. 도쿄올림픽 공식 홈페이지의 성화 봉송로에 독도를 표기하고 2021년 일본 방위백서에서 독도 영유권 주장을 이어가는 등 엄연한 대한민국 영토인 독도에 대한 끊임없는 분쟁 유발로 세계인의 평화와 화합을 추구하는 올림픽정신과 위배되는 행보를 보이고 있는 상황이다.

이에 서울시는 '관심이 사라지면 주권도 사라집니다. 대한민국 독도, 국민이 지킵니다'라는 메시지가 담긴 꿈새김판을 게시해 일본의 독도 영유권 주장에 맞선 국민들의 관심을 촉구하고자 했다. 독도 문제에 대해 일시적이고 감정적으로 접근하기보다 국민들의 끊임없는 관심을 통해 독도에 대한 주권을 지켜나가자는 의미를 담았다.

윤종장 서울시 시민소통기획관은 “제76주년 광복절을 앞두고 있는 지금과 같은 시점에서, 독도에 대한 관심을 통해 국민의 목소리를 하나로 모으고 대한민국에 힘을 실어주는 계기가 되었으면 좋겠다”며 “1988년 서울과 도쿄가 친선결연을 맺은 이래로 두 도시는 다방면에서의 교류를 이어 오고 있다. 독도 영유권을 둘러싼 더 이상의 소모적인 논쟁 대신 한일 양국 간, 서울-도쿄 도시 간의 발전적인 미래를 만들어 나갔으면 좋겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr