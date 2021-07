이마트, 스탠리 캠핑용품 '네이버 라방' 진출…최대 3만원 할인

이마트 직수입 인기상품 스탠리 캠핑 용품

26일 정오 네이버 쇼핑라이브 데뷔

라이브 중 구매시 최대 3만원 할인

[아시아경제 김유리 기자] 이마트 스탠리 아웃도어 캠핑 상품이 라이브 커머스 무대에 데뷔한다.

이마트는 오는 26일 오후 12시부터 1시간 동안 '네이버 쇼핑 라이브'에서 북미 아웃도어 브랜드 '스탠리'의 인기 캠핑용품 17가지를 선보인다고 25일 밝혔다.

이마트는 이번 라이브 방송을 통해 스탠리 워터저그와 아이스박스, 런치박스 등 인기 캠핑 아이템을 판매한다. 방송에는 캠핑 라이브 전문 쇼호스트 '라임'과 '이준호'가 출연한다.

이번 라이브 방송은 본방송에서만 만날 수 있는 단독 컬러(폴라블루·피치휩·샌드베이지) 상품 할인과 사은품 혜택으로 구성됐다. 라이브 특가로 스탠리 상품을 최대 3만원까지 할인하며 워터저그 7.5ℓ, 아이스박스 15ℓ, 아이스박스 28ℓ를 구매한 고객에게는 이마트와 스탠리가 협업해 단독으로 만든 워터저그 보관가방을 증정품으로 제공한다(4000개 한정).

라이브 방송 중 구매를 인증한 고객에게 추첨을 통해 스탠리 텀블러를 증정하며 방송 중 퀴즈 이벤트에서 정답을 맞춘 고객에게는 스탠리 쿡웨어·그라울러를 제공한다.

이마트는 예고 페이지에서 사전 댓글 이벤트를 진행, 랜더스 삼행시 참여 시 추첨을 통해 스타벅스(아이스아메리카노) 기프티콘을 제공할 예정이다.

1913년 탄생한 '스탠리'는 100년 이상 역사를 지닌 아웃도어 브랜드로 이마트와 함께 우수한 보냉력을 갖춘 캠핑용품을 출시, 좋은 품질로 캠핑 마니아들 사이에서 인기를 끌고 있다.

지난해 4월 이마트는 스탠리 아웃도어 캠핑용품(워터저그·아이스박스·런치박스)를 직수입해 고객들에게 선보였으며 폴라블루·피치휩·샌드베이지 컬러는 유통 채널 중 이마트에서만 단독으로 판매하고 있다.

지난 4~6월 이들 제품 매출은 전년 동기 대비 160% 가량 증가했다. 더위가 시작된 7월1~20일엔 1860% 급증했다.

김경환 이마트 바이어는 "이마트가 직수입하는 스탠리 아웃도어 상품이 좋은 품질로 고객들에게 큰 인기를 얻고 있다"며 "이마트 최대 인기 아웃도어 상품인 '스탠리'와 라이브 방송계 최대 규모를 자랑하는 네이버가 만나 고객들에게 더욱 다양한 혜택을 선보일 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr