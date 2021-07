‘디스커버리 펀드 환매중단’ 경찰 수사 속도…금융사 전방위 압수수색(종합2보)

전날 하나은행 이어

기업은행·한국투자·하나금투 압수수색

장하원 대표 출국금지

[아시아경제 이관주 기자] 디스커버리자산운용(디스커버리) 사모펀드 환매 중단 사건을 수사 중인 경찰이 23일 IBK기업은행을 비롯해 한국투자증권, 하나금융투자를 압수수색하며 전방위적 강제 수사에 돌입했다.

경찰에 따르면 이 사건을 수사 중인 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 서울 중구 IBK기업은행 본사에 수사관들을 보내 압수수색에 나섰다. 한국투자증권과 하나금융투자에 대해서도 압수수색을 벌이고 있다.

이번 압수수색은 펀드 관련 자료를 확보하기 위한 것으로 알려졌다. 기업은행은 2017~2019년까지 ‘디스커버리US핀테크글로벌채권펀드’와 ‘디스커버리US부동산선순위채권펀드’를 각각 3612억원, 3180억원 규모로 팔았다.

경찰은 앞서 21일 디스커버리 본사를 압수수색한 데 이어 전날에는 하나은행을 압수수색했다. 이날 디스커버리 관련 금융사들에 대한 대대적인 압수수색이 진행되면서 향후 경찰 수사에도 탄력이 붙을 것으로 보인다.

금융감독원에 따르면 올해 4월 말 기준 디스커버리 펀드 환매 중단으로 은행 등이 상환하지 못한 잔액은 2562억원가량으로 집계됐다.

이와 함께 경찰은 장하원(62) 디스커버리 대표를 출국금지했다. 장 대표는 청와대 정책실장을 지냈던 장하성 중국대사의 동생으로, 2005년부터 2008년까지 하나금융경영연구소 소장을 거쳐 2016년 디스커버리를 설립했다.

경찰은 이번 사건에 대해 수개월간 내사를 벌여온 것으로 전해졌다. 장 대표에 대해서는 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 자본시장법 위반 혐의 적용을 검토하고 있다.

