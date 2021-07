◆부서장 전보

▶지역협력실장 이웅천 ▶경제교육실장 김승원 ▶인재개발원장 이재랑 ▶경제통계국장 황상필 ▶통화정책국장 홍경식 ▶북경사무소장 장정석 ▶경제연구원장 박양수 ▶대구경북본부장 김근영 ▶전북본부장 한경수 ▶대전충남본부장 송두석 ▶강원본부장 최재용 ▶포항본부장 이윤성 ▶강남본부장 서신구

◆1급 승진

▶전산정보국 김정규 ▶인사경영국 김규수 ▶경제통계국 신승철 ▶금융시장국 김기원 ▶금융결제국 홍철 ▶국제협력국 김주현 ▶인사경영국소속 공철

◆1급 이동

▶지역협력실 김현정 ▶커뮤니케이션국 김진용 ▶커뮤니케이션국 최요철 ▶경제교육실 이상엽 ▶인사경영국 서정의

